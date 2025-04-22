Aydın Büyükşehir Kreşi'nde 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Kreşi'nde 23 Nisan Coşkusu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı coşkulu bir kutlama programı ile gerçekleştirildi. Programda çocuklar dans ve müzik gösterileriyle sahne aldılar. Aileler ise bu özel günde hatıra fotoğrafları çekiminde bulundu.

22.04.2025 20:49
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Aydın Büyükşehir Kreşi'nde Çocuk Bayramı coşkusu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde minik öğrencilerin 23 Nisan gösterileri renkli görüntülere neden oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılını coşku dolu bir programla kutladı.

Sümerpark'ta bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa çocuklar, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Nazilli Çocuk Gelişim Merkezi Müdürü Tuba Temel, programın açılış konuşmasında 23 Nisan'ın önemine dikkat çekti. Temel konuşmasında, "Bu bayramın önemini geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çok iyi kavratmalı, onlara güzel hatıralar bırakmalıyız. Atamızın aziz hatırasını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak en büyük görevimizdir. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız. Bu güzel okulun hayata geçirilmesini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na da teşekkür ediyoruz" dedi.

Kutlama programı, çocukların hazırladığı dans ve müzik gösterileriyle devam etti. Gökkuşağı Sınıfı'nın "Melek Dans" ve İngilizce gösterileri, Güneş Sınıfı'nın "Çayır Çimen Geze Geze" dansı, Mercan Sınıfı'nın "Zumba" ve "Müsaadenizle Çocuklar" gösterileri, Okyanus Sınıfı'nın "Bahçe Duvarından Aştım" dansı ve koro ile Orman Sınıfı'nın "Sev Kardeşim" dansı ve "10. Yıl Marşı Ritim Çalışması" izleyenlerden büyük alkış aldı.

Programın sonunda tüm öğrenciler ve veliler sahneye davet edildi. Çocuk Gelişim Merkezi öğretmenleri tarafından dağıtılan Türk bayraklarıyla hep birlikte İzmir Marşı söylendi. Ortaya çıkan coşkulu tablo, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Etkinliğin ardından veliler, çocuklarıyla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Veliler ayrıca, çocuklarına böylesine anlamlı bir bayram yaşattığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Kreşi'nde 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika

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