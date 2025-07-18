Aydın Çine'li şehit Komiser Uyar'ın adı denizlerde yaşayacak - Son Dakika
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Aydın Çine'li şehit Komiser Uyar'ın adı denizlerde yaşayacak

Aydın Çine\'li şehit Komiser Uyar\'ın adı denizlerde yaşayacak
18.07.2025 18:17
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Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken görev için gittiği Milas ilçesinde içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Aydın Çine ilçesi kırsal Kızılgüney Mahallesinden şehit Ekrem Uyar'ın adı Bodrum Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne tahsis deline...

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken görev için gittiği Milas ilçesinde içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Aydın Çine ilçesi kırsal Kızılgüney Mahallesinden şehit Ekrem Uyar'ın adı Bodrum Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne tahsis deline bota verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen KB-4804 kontrol botu hizmete girdi. Hizmete giren kontrol botuna Şehit Komiser Ekrem Uyar Kontrol Botu ismi verildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Şehit Komiser Ekrem Uyar kontrol botu, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın katıldığı törenle, mavi vatanda göreve başladı. Güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin gelişen teknoloji çağında, sadece insan kaynağıyla değil, ileri mühendislik ürünleriyle de sağlandığını belirten Vali Dr. Akbıyık, botun, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesinde, kıyı güvenliğinin artırılmasında, düzensiz göçle mücadelede ve acil durumlara müdahalede kilit rol oynayacağını ifade etti. Vali Akbıyık, üretilen kontrol botunun sadece bir araç olmadığını, vatandaşların güvenle geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu söyledi.

Bodrum Cruise Port Limanı'nda düzenlenen törene bota adı verilen Şehit Komiser Ekrem Uyar'ın ailesi ile Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ile vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Çine'li şehit Komiser Uyar'ın adı denizlerde yaşayacak - Son Dakika

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