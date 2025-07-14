Aydın'da 15 Temmuz programı belli oldu - Son Dakika
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Aydın'da 15 Temmuz programı belli oldu

Aydın\'da 15 Temmuz programı belli oldu
14.07.2025 10:08
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Aydın Valiliği koordinesinde düzenlenecek olan '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliklerinin programı belli oldu.

Aydın Valiliği koordinesinde düzenlenecek olan '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliklerinin programı belli oldu.

Aydın Valiliği, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 9'uncu yılında şehitleri anma programı gerçekleştirecek. Tellidede Mezarlığı'nda saat 10.00'da çelenk sunma programı ile başlayacak olan etkinlikler şehitlik ziyaretleri ile devam edecek. Gün boyu yapılacak etkinlikler çerçevesinde ise saat 11.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapılacak, saat 12.30'da ise öğle namazından önce şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif ve dualar okunacak, öğle namazına müteakip ise lokma hayrı yapılacak.

15 Temmuz programı akşam yapılacak olan etkinliklerle de devam edecek. Atatürk Kent Meydanı'nda saat 21.00'da İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayacak olan programda, Kuran'ı Kerim Tilaveti okunacak, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirecek. Ardından program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan program, 15 Temmuz belgeseli, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Korosu tarafından hazırlanan kahramanlık türküleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri, mehteran takımı gösterisi, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin gösterimi, İl Müftülüğü tarafından hazırlanan şehitlik kasidesi, 15 Temmuz belgeseli, İl Müftüsü tarafından şehitler için dua okunması, tüm Türkiye'de sela okunması ile gece yarısına kadar devam edecek.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans aracılığıyla halka hitap edecek. Gece boyunca marşlar ve 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutulacak.

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 14 Temmuz akşamından itibaren 15 Temmuz günü tüm kamu kurum ve kuruluşları Türk bayraklarıyla donatılacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da 15 Temmuz programı belli oldu - Son Dakika

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