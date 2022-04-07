Aydın'da 2021 yılında 68 bin vatandaş evde sağlık hizmetlerinden yararlandı - Son Dakika
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Aydın'da 2021 yılında 68 bin vatandaş evde sağlık hizmetlerinden yararlandı

07.04.2022 10:11
Aydın'da 2021 yılında 68 bin vatandaş evde sağlık hizmetlerinden yararlandı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 2021 yılı evde sağlık hizmetleri tablosunu açıkladı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 2021 yılı evde sağlık hizmetleri tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre, il genelinde 2021 yılında 68 bin 508 vatandaş evde sağlık hizmetlerinden yararlandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz başkanlığında; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op .Dr. Reha Arsan, Başkan Yardımcısı Op. Dr. Hakan Bulut, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Yelda Zafer, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi birim çalışanları ve hastanelerin evde sağlık birim sorumluları ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda evde sağlık hizmetlerinin rutin hizmet süreci, evde sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanma, ortak dil kullanımı, yeni araçların revize edilmesi ve hizmet içi eğitimlerin planlanması ve memnuniyet anketlerinin yapılması konusunda değerlendirme yapıldı.

Evde sağlık hizmetleri 2021 verilerinin de açıklandığı toplantıda 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 arasında 68 bin 508 vatandaşa evde sağlık hizmeti verildiği açıklandı. Vatandaşlardan; 16 bin 556'sı muayene, 3 bin 703'ü enjeksiyon, 2 bin 872'si sonda uygulaması, 565'i sütür alımı, 18 bin 379'u yara pansumanı, 97'si yanık pansumanı, 6 bin 832'si tetkik için kan alma, 8 bin 504'ü konsültasyon, EKG, kurul eaporları, lavman uygulamaları ve 10 bin 984'ü de COV-DET hizmetinden yararlandı.

Toplantı sonrasında evde sağlık hizmetleri çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. - AYDIN

Aydın'da 2021 yılında 68 bin vatandaş evde sağlık hizmetlerinden yararlandı
Aydın'da 2021 yılında 68 bin vatandaş evde sağlık hizmetlerinden yararlandı
Aydın'da 2021 yılında 68 bin vatandaş evde sağlık hizmetlerinden yararlandı
Aydın'da 2021 yılında 68 bin vatandaş evde sağlık hizmetlerinden yararlandı
Aydın'da 2021 yılında 68 bin vatandaş evde sağlık hizmetlerinden yararlandı
Aydın'da 2021 yılında 68 bin vatandaş evde sağlık hizmetlerinden yararlandı

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İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, Osman Açıkgöz, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da 2021 yılında 68 bin vatandaş evde sağlık hizmetlerinden yararlandı - Son Dakika


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