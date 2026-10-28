Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri çelenk sunumuyla başladı - Son Dakika
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Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri çelenk sunumuyla başladı

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Aydın\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri çelenk sunumuyla başladı
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Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü törenleri, Efeler'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalar 29 Ekim Perşembe 10.00'daki Valilik tebrikat töreni ve 10.30'da İstasyon Meydanı'ndaki programla sürecek.

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Efeler ilçesinde gerçekleştirilen törende, Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törene Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Garnizon Komutanı ve ASAL Bölge Başkanı Personel Albay Metin Şimşek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar İstasyon Meydanı'nda yapılacak

Aydın'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Valilik makamında gerçekleştirilecek tebrikat töreniyle sürecek. Ardından saat 10.30'da Efeler ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda resmi kutlama programı düzenlenecek. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın vatandaşların bayramını kutlamasıyla devam edecek programda, İstiklal Marşı okunacak, bayraklar göndere çekilecek ve kutlama mesajları okunacak. Vali Varol'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.

Program kapsamında iki öğrenci şiir okuyacak, folklor gösterisi sunulacak. Kutlamalar, helikopter geçişi ve tören geçişiyle sona erecek.

Kaynak: İHA
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