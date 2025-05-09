Aydın\'da Bahar Çiçekleri ile Şehir Süsleniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile Aydın, çiçekler ile süsleniyor.

Kent genelinde peyzaj, çevre düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesinde mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Dikimi gerçekleştirilen tüm çiçekleri kendi bünyesinde bulunan fidanlıklarda üreten Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile kent, baharın tonları ile süslendi. Kadın personeller tarafından yetiştirilen godetya, kadife, zinya ve aslanağzı çiçekleri, yine kadın personeller tarafından Efeler'in dört bir yanına dikildi.

Kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımız ve hemşehrilerimiz için hayata geçirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürülen çalışmalar ile Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızı hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN