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Aydın'da barajların doluluğu umut veriyor - Son Dakika

Aydın'da barajların doluluğu umut veriyor

11.01.2022 11:11
Aydın'da barajların doluluğu umut veriyor

Aydın'da geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın ardından yeni yılın ilk günlerinde barajlardaki doluluk oranı üreticilere umut verdi.

Aydın'da geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın ardından yeni yılın ilk günlerinde barajlardaki doluluk oranı üreticilere umut verdi. Çiftçilere su kaynağı olan barajlardaki doluluk seviyesi ise yüzde 19'a ulaştı.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da yeni yılın ilk günlerinde barajlardaki su seviyeleri üreticileri sevindirdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ile birlikte sulama sezonunda çiftçiler zor günler geçirirken, barajlardaki doluluk oranlarının 2021 yılına göre üst seviyede olması umut verdi. Yaşanan kuraklık barajlardaki doluluk oranlarına da yansırken son 10 yılın en düşük su seviyesi ise 10 Ocak 2021 tarihinde yüzde 18 olarak ölçüldü. Yeni yılın ilk haftalarında ise bu oran 10 Ocak 2022 itibariyle yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre şu ana kadar kaydedilen oranların umut verdiğini ifade eden DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu; "Gelecek aylarda Aydın'da beklenen yağışlarla bu seviyenin ilkbaharda yüzde 50 seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığa rağmen ciddi bir sorun yaşamadık. Geçen yıla oranla daha yağışlı bir yıla başladık. Geçen seneki barajların seviyelerini yakaladık. Geçen yıl barajların doluluğu en düşük seviyelere ulaşmıştı. Tarımsal sulamada bir endişe yaşanıyordu. Tarımsal sulamada ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Bu yağışlarla birlikte 2022 sulama sezonunda daha iyi bir yıl geçireceğiz" dedi.

DSİ verilerine göre Aydın genelindeki barajların doluluk oranları ise şu şekilde gerçekleşti: "Adıgüzel Barajı yüzde 13, Kemer Barajı'nda yüzde 35, Çine Adnan Menderes Barajı'nda yüzde 17, Gökbel Barajı'nda yüzde 31, İkizdere Barajı'nda yüzde 12, Topçam Barajı'nda yüzde 23, Karpuzlu Yaylakavak Barajı'nda yüzde 63, Karacasu Barajı'nda yüzde 49." - AYDIN

Aydın'da barajların doluluğu umut veriyor
Aydın'da barajların doluluğu umut veriyor
Aydın'da barajların doluluğu umut veriyor

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Türkiye, Aydın, Ocak, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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