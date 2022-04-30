Aydın'da bayram tatilinde yağış bekleniyor - Son Dakika
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Aydın'da bayram tatilinde yağış bekleniyor

30.04.2022 10:11
Aydın'da bayram tatilinde yağış bekleniyor

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Aydın'da Ramazan Bayramı tatilinin yerel olarak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların da 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Aydın'da Ramazan Bayramı tatilinin yerel olarak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların da 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu ve Ramazan Bayramı'nda bölgemizin ( İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) büyük bölümünün yerel olarak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların kuzey kesimlerde 1 ila 2, güney kesimlerde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde ve genellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Bayram tatili boyunca gün gün hava tahmin raporunun da sunulduğu açıklamada, "30 Nisan 2022 Cumartesi; Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde (Çanakkale'nin doğu, İzmir'in doğu, Manisa'nın doğu, Aydın'ın doğu ve Balıkesir'in iç kesimlerinde) yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 1 Mayıs 2022 Pazar; Bölge geneli parçalı bulutlu, Balıkesir merkez ve çevrelerinde (Edremit Körfezi hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 2 Mayıs 2022 Pazartesi; Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen toz taşınımı sebebi ile yağışların çamur şeklinde olması bekleniyor. 3 Mayıs 2022 Salı; Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde (Çanakkale'nin doğu, İzmir'in doğu, Manisa'nın doğu, Aydın'ın doğu ve Balıkesir'in iç kesimlerinde) yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 4 Mayıs 2022 Çarşamba; Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği

tahmin ediliyor" denildi. - AYDIN

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Ramazan Bayramı, Meteoroloji, Balıkesir, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da bayram tatilinde yağış bekleniyor - Son Dakika


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