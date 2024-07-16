Aydın'da bir geri dönüşüm yangını daha: Yangın böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da bir geri dönüşüm yangını daha: Yangın böyle görüntülendi

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Aydın Büyükşehir Belediyesi yanan malzemeleri kamyonlarla tahliye ederek yangını kontrol altına aldı

16.07.2024 11:26  Güncelleme: 11:39
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Aydın'da bir geri dönüşüm yangını daha: Yangın böyle görüntülendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi yanan malzemeleri kamyonlarla tahliye ederek yangını kontrol altına aldı

AYDIN - Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da meydana gelen yangınlar şehri tedirgin etmeye başladı. Aydın'ın Söke OSB'de bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm bölgesinde 5 gündür devam eden yangının ardından bugün sabah saatlerinde ASTİM OSB'de bulunan bir başka geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ve iş makineleri ile müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi tesisteki yanıcı mağazaları dumanı üstünde halde kamyonlarla güvenli bölgeye tahliye ederek yangını kontrol altına aldı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, alevlerin çevredeki diğer geri dönüşüm tesislerine sıçraması önlendi. Yangın nedeniyle Efeler ilçe merkezi duman altında kalırken tüm şehre yanık kokusu sardı.

Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisi ile kısa sürede tüm tesisi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İçerisinde plastik, ahşap ve kağıt malzemelerin bulunduğu tesisteki alevlere itfaiye ekipleri iş makineleri yardımı ile müdahale etti. Geri dönüşüm tesisi içerisinde bulunan malzemeler, iş makinesi ile kamyonlara yüklenip dışarı taşındı. Oldukça başarılı bir müdahalede bulunan Aydın Büyükşehir İtfaiyesi'nin uyguladığı bu sistem takdir topladı. Yangın itfaiyenin bu taktiği sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

(AF-UE-İK-Y)

Aydın\'da bir geri dönüşüm yangını daha: Yangın böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da bir geri dönüşüm yangını daha: Yangın böyle görüntülendi - Son Dakika

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