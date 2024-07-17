Aydın'da Bitki Koruma Ürünleri Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Aydın'da Bitki Koruma Ürünleri Denetimi Yapıldı

Aydın\'da Bitki Koruma Ürünleri Denetimi Yapıldı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, bitki koruma ürünlerinin satış ve depolanmasının yapıldığı yerlerin denetimlerine katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan planlamalar kapsamında, ülke genelinde eş zamanlı olarak bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanmasına yönelik kontrol yapılmasına karar verildi. Denetimlerde, kayıt dışı ve izinsiz satış veya depolama yerleri, sahte ve ruhsatsız ürünlerin satışı, seyyar veya gezgin satıcılar tarafından satış, internet üzerinden satış, Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi kullanılmadan satış ve mevzuatta belirtilen kayıtların tutulup tutulmadığı gibi hususlar incelendi.

17.07.2024 16:47
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, bitki koruma ürünlerinin satış ve depolanmasının yapıldığı yerlerin denetimlerine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan planlamalar kapsamında, bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanmasına yönelik ülke genelinde eş zamanlı kontrol yapılmasına karar verildi. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerince yapılacak olan denetimlerde; bakanlıktan onay almamış, kayıt dışı ve izinsiz bitki koruma ürünü satış veya depolama yerlerinin bulunup bulunmadığı, bakanlıkça kullanımı sonlandırılmış, sahte, kaçak ve ruhsatsız bitki koruma ürünlerinin satışının yapılıp yapılmadığı, bitki koruma ürünlerinin pazarlarda, özel araçlarda seyyar veya gezgin satıcılar tarafından satılıp satılmadığı, Aydın'da faaliyet gösteren bayi veya toptancılar tarafından bitki koruma ürünlerinin internet üzerinden satışının yapılıp yapılmadığı, bayi veya toptancılar tarafından Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi kullanılmadan bitki koruma ürünü satışı yapılıp yapılmadığı, bayi veya toptancılar tarafından mevzuatta belirtilen kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarının tespit edilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, daha önceden de düzenli olarak gerçekleştirilen bitki koruma ürünlerinin satış ve depolanmasının yapıldığı yerlere gerçekleştirilen denetime Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş da katıldı. İl Müdürü Altıntaş'a yaptığı denetimde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Çiçek, Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen ve kontrol görevlileri eşlik etti. Denetimlerde, bitki koruma ürünlerinin satış ve depolama şartlarına uygun olup olmadığı, izinsiz veya sahte ürünlerin piyasaya sürülüp sürülmediği incelendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Bitki Koruma Ürünleri Denetimi Yapıldı - Son Dakika

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