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Aydın'da drone destekli trafik denetiminde 21 sürücüye ceza - Son Dakika
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Aydın'da drone destekli trafik denetiminde 21 sürücüye ceza

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, kentin işlek noktalarında trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 21 sürücüye toplamda 21 bin TL cezai işlem uygulandı.

Aydın\'da drone destekli trafik denetiminde 21 sürücüye ceza
24.01.2024 - 16:05,  Güncelleme: 16:15
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde, kentin işlek noktalarında trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 21 sürücüye toplamda 21 bin TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA operatörleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede il genelindeki çift sıra parklanma ve usulsüz parklara geçit vermeyen ekipler, merkez ilçe Efeler, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde havadan drone denetimi yaptı. Seyir halinde cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularının yanı sıra kentin işlek noktalarında yayaya yol vermeyen, usulsüz ve ikinci sıra park yapan sürücüler de kontrol edildi.

Trafik kurallarına uymayan, usulsüz ve ikinci sıra park yapan sürücülerin yaptığı ihlaller havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Yaklaşık 1 saat süren denetimde, otobüs duraklarına, yaya geçitlerine, usulsüz engelli park yerlerine ve ikinci sıraya park eden ile yaya geçitlerinde yol vermeyen araçlar tek tek tespit edildi. Drone marifetiyle kurallara uymadığı tespit edilen 21 sürücüye toplamda 21 bin TL cezai işlem uygulandı.

Özellikle kentin işlek noktalarında trafiğin aksamasına sebep olan usulsüz parkların önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da drone destekli trafik denetiminde 21 sürücüye ceza - Son Dakika
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