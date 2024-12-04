Aydın'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

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Aydın'da Kasım ayında 267 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kaçakçı yakalandı.

04.12.2024 09:58
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Aydın'da 1 ayda 267 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN - Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kasım ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 112'si çocuk toplam 267 düzensiz göçmen kurtarıldı, çalışmalarda 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, Kasım ayında da hız kesmezken, 1-30 Kasım tarihleri arasında 112'si çocuk toplam 267 düzensiz göçmen kurtarıldı. Son 1 ayda toplam 9 olay meydana gelirken, kurtarılan 267 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 1 Kasım'da Kuşadası açıklarında 4'ü çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. 3 Kasım'da Kuşadası meydana gelen toplam 3 ayrı olayda ise 34'ü çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı. 7 Kasım'da Kuşadası açıklarında 22'si çocuk 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. 8 Kasım'da Kuşadası açıklarında 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. 13 Kasım'da Kuşadası açıklarında 16'sı çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. 14 Kasım'da Kuşadası ve Didim açıklarında meydana gelen 2 ayrı olayda toplam 29'u çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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