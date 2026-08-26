Aydın'da Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
Didim açıklarında arızalanan lastik botta mahsur kalan 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.
(AYDIN) - Aydın'da lastik botu arızalanan 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 24 Ağustos Pazartesi saat 01.50 civarında bir grup düzensiz göçmeni taşıyan bot arızalanarak, akıntıyla sürüklenmeye başladı.
Mahsur kalan göçmenlerin yardım çağrısı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 31 göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Göçmenler yapılan ilk işlemlerinin ardından ilgili makamlara sevk edildi.
Kaynak: ANKA
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