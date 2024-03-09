Aydın'da Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçeye kazandırılan Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Merkezde dört adet kedi bakım ünitesi, 88 adet köpek padoğu ve diğer hayvanlar için de alanlar bulunuyor.

09.03.2024 09:08  Güncelleme: 09:37
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçeye kazandırılan Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Aydın'daki her cana kıymet verdiklerinin altını çizen Çerçioğlu, 28 dönüm alan üzerine kurulu rehabilitasyon merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışı yapan Başkan Çerçioğlu'na, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin ve Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç eşlik etti.

Aydın'daki can dostlar için ilçeye tam donanımlı bir bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandırdıklarını belirten Çerçioğlu, şunları söyledi:

"Can dostlarımızın her türlü ihtiyacını düşündüğümüz merkezimizde dört adet kedi bakım ünitesinin yanı sıra 88 adet köpek padoğu yer alıyor. Merkezimizde at ve büyükbaş hayvanlar için gezinti alanı, köpek gezinti alanı, yavrulu anne bölümü de bulunuyor. Ayrıca merkezde hasta ve engelli hayvan bakım tedavi üniteleri, yoğun bakım bölümü, karantina bölümü, ilk gelen müşahede alanına da yer verdik. Can dostlarımıza Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güleryüzlü veteriner hekimleri ve uzman personeliyle hizmet vereceğiz. Merkezimizdeki tedavi alanlarıyla padoklarda klimalara ve ısıtıcılara kadar her şeyi düşündük."

Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç ise "Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na bu rehabilitasyon merkezini Aydın'a kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi söz verdi ve sözünde durdu. Nefes alan her cana sahip çıkan bir başkana sahibiz, bundan sonra da böyle olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
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