Aydın\'da Gençlere Afet Eğitimi

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afetlere hazırlık kapsamında Gençlik Kampı öğrencilerine eğitim verildi.

Aydın'da kurumlar arası işbirliği ile yürütülen hazırlık çalışmaları, ilin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi adına kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda AFAD Aydın İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman personeller de afetlere hazırlık eğitimlerine devam ediyor. İl genelindeki birçok kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları'na yönelik verilen eğitimlerde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, temel arama kurtarma teknikleri, enkaz altında kalanlara ulaşım, güvenlik önlemleri ve tahliye yöntemleri gibi konular da yer alıyor. Son olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Efeler Gençlik Kampı'na giden ekipler gençlerle bir araya geldi. AFAD Aydın İl Müdürlüğü eğitmenleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Efeler Gençlik Kampı'na katılan öğrencilere "Afet Farkındalık Eğitimi" ve "Çadır Kurma Eğitimi" verdi. Eğitimlerde, muhtemel afetlere karşı alınabilecek önlemler, doğru davranış biçimleri ve acil durumlarda kullanılacak barınma yöntemleri uygulamalı olarak aktarıldı. Eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN