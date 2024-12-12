Aydın'da Güne Sisle Başlandı

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Aydınlılar güne sisle uyandı

Aydın'da sis çöktü

AYDIN - Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların ardından Aydın'da vatandaşlar güne sisle uyandı. Şehir merkezine çöken sisle beraber göz gözü görmezken, sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Özellikle merkez ilçe Efeler'de ve İzmir, Denizli ve Muğla bulvarlarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Araç sürücülerinin de zaman zaman zor anlar yaşadığı sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sisle örtülen Efeler'de kartpostallık görüntüler oluşurken, şehir merkezinin üst kesimlerinin ise sisten etkilenmediği görüldü. Adeta ilçeyi ikiye ayıran sis nedeniyle ortaya çıkan manzara ise havadan görüntülendi. Şehrin üst kesimlerinde güneşli açık bir hava hakimken, orta ve alt kesimlerinde ise sis çöktüğü görüldü.

Yetkililer, yer yer düşen görüş mesafesi nedeniyle trafikte dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.