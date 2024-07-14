Aydın'da KPSS Sınavı İçin Trafik Tedbiri - Son Dakika
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Aydın'da KPSS Sınavı İçin Trafik Tedbiri

Aydın\'da KPSS Sınavı İçin Trafik Tedbiri

Aydın'da binlerce kişi KPSS sınavına gireceği için trafik ekipleri, sınav merkezlerine ulaşmalarını sağlamak için görev yaptı. Efeler ilçesinde 41 personel trafik tedbiri alırken, sürücülerin konsantrasyonlarının bozulmaması için uyarılarda bulunuldu.

14.07.2024 11:44
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Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce kişi KPSS maratonu için geri sayıma başlarken, trafik ekipleri de Efeler ilçesinde sınava gireceklerin mağduriyet yaşamaması için 41 personelle görev yaptı.

Memuriyet hayali kuran milyonlarca vatandaş Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayıma başladı. Sınava girecekler memuriyet maratonu için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gitmek için zamanla yarışırken, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de mağduriyet yaşanmaması için çalışma gerçekleştirdi. Sınav merkezleri güzergahlarında trafik tedbiri alan ekipler, vatandaşların en hızlı şekilde sınava yetişmelerini sağlarken, alınan tedbirler çerçevesinde ise merkez ilçe Efeler'deki sınavların yapılacağı güzergah ve kavşak noktalarında, 8 motosikletli şahin, 7 trafik ekibi ve 19 yaya trafik polisi olmak üzere toplamda 41 personel görev yaptı. Ayrıca sınav süresi boyunca çalışmalarına devam eden ekipler, sınav merkezlerine yakın bölgelerde sınava girenlerin konsantrasyonlarının bozulmaması için sürücüleri korna basmamaları ve vatandaşların yüksek ses çıkaracak çalışmalardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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