Aydın\'da Nüfus Artışı Kuşadası\'nda Yoğunlaştı

Yerel

Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Aydın'da toplam nüfus sayısı 2023 yılına oranla 2024 yılında 4 bin 241 kişi artışla, 1 milyon 165 bin 943 kişi olurken, en hızlı nüfus artışı yaşayan ilçe ise Kuşadası oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre, Aydın nüfusu 1 milyon 165 bin 943 oldu. Bu kapsamda Bozdoğan'ın nüfusu 31 bin 945 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde eksi 18,1 oldu. Buharkent'in nüfusu 13 bin 115 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde eksi 5,5 oldu. Çine'nin nüfusu 48 bin 209 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde eksi 7,8 oldu. Didim'in nüfusu 101 bin 474 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde 12,7 oldu. Efeler'in nüfusu 308 bin 551 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde 1,7 oldu. Germencik'in nüfusu 44 bin 677 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde eksi 2,6 oldu. İncirliova'nın nüfusu 57 bin 483 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde 9,6 oldu. Karacasu'nun nüfusu 17 bin 508 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde eksi 21 oldu. Karpuzlu'nun nüfusu 10 bin 510 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde eksi 10 oldu. Koçarlı'nın nüfusu 22 bin 464 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde eksi 6 oldu. Köşk'ün nüfusu 28 bin 436 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde eksi 0,1 oldu. Kuşadası'nın nüfusu 137 bin 15 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde 28,4 oldu. Kuyucak'ın nüfusu 26 bin 684 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde 24,2 oldu. Nazilli'nin nüfusu 162 bin 41 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde eksi 0,2 oldu. Söke'nin nüfusu 123 bin 850 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde eksi 3 oldu. Sultanhisar'ın nüfusu 20 bin 147 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde eksi 12,4 oldu. Yenipazar'ın nüfusu 11 bin 834 olurken, yıllık nüfus artış hızı binde eksi 13,8 oldu.

En hızlı artış Kuşadası'nda meydana geldi

2024 yılında Aydın'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 4 bin 241 kişi artarken, Aydın'ın nüfusu ise 2024 yılında binde 3,6 arttı. Aydın'da 2024 yılı nüfus artış hızı en düşük ilçe sırasıyla Karacasu, Bozdoğan ve Yenipazar olurken, nüfus artış hızı en yüksek olan ilçe ise sırasıyla Kuşadası, Kuyucak ve Didim oldu. Yıllık nüfus artış hızlarına bakıldığında 17 ilçesi bulunan Aydın'ın doğu ilçelerinde nüfusun azalması dikkat çekti.

2024 yılında en fazla nüfusa sahip ilk üç ilçe 308 bin 551 ile Efeler, 162 bin 41 ile Nazilli, 137 bin 15 ile Kuşadası olurken, en az nüfusa sahip ilçeler ise sırasıyla 10 bin 510 ile Karpuzlu, 11 bin 834 ile Yenipazar, 13 bin 115 ile Buharkent oldu. - AYDIN