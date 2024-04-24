Aydın'da Organik Tarım Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Organik Tarım Eğitimi Düzenlendi

Aydın\'da Organik Tarım Eğitimi Düzenlendi

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, organik tarımın daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla üç gün süren Hizmet İçi Organik Tarım Eğitimi düzenledi. Eğitim, Aydın'ın 17 ilçesinde görev yapan ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi ve su ürünleri mühendisi personel için gerçekleştirildi. Eğitimde organik tarımın önemi vurgulandı ve katkı sağlayanlara teşekkür edildi.

24.04.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Aydın ilinde organik tarımın daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla üç gün süren Hizmet İçi Organik Tarım Eğitimi düzenledi.

Eğitim, Aydın'ın 17 ilçesinde görev yapan ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi ve su ürünleri mühendisi personel için gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş'ın da katıldığı eğitimde, organik tarımın toprak ve su kaynaklarının temiz tutulması, çevre dostu tarım yöntemlerinin benimsenmesi ve sürdürülebilir üretimin önemine vurgu yapıldı. Müdür Altıntaş, organik tarımın dünyada ve Türkiye'de doğal girdilerle insan ve hayvan sağlığını koruyan, sağlıklı gıda üretimine katkı sağlayan ve ekolojik dengeyi gözeten bir yaklaşım olduğunu belirtti. Eğitimin Aydın'da organik tarımın gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade eden Altıntaş, katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Organik Tarım Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 19:07:05. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Organik Tarım Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement