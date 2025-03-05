Aydın'da Ramazan'da İftar Yardımı - Son Dakika
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Aydın'da Ramazan'da İftar Yardımı

Aydın\'da Ramazan\'da İftar Yardımı

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan'da 3 ilde 3 bin 800 kişiye iftar veriyor.

05.03.2025 21:22
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Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında her gün 3 ilde toplam 3 bin 800 kişiye iftar veriliyor.

Ramazan ayı dolayısı ile Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından toplu iftar programı gerçekleştiriliyor. Ramazan ayı boyunca Aydın'da bin, Denizli'de 2 bin ve Muğla'da 800 kişi olmak üzere toplam 3 bin 800 kişiye iftar veriliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Devlet Demir Yolları Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen iftar programına Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Canbolat, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Okunan ezanla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

Programın ardından açıklama yapan Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı kapsamında hayırseverlerin desteği ile 3 ilde iftar verdiklerini ifade etti.

Vatandaşların iftara yoğun ilgisinin olduğunu belirten Vural, "Aydın'da bin kişiye iftar veriyoruz. Yine aynı şekilde Denizli'de Ahmet Pakel Vakfımızda her gün 2 bin kişiye iftar veriyoruz. Muğla'da Menteşe Öğretmenevi'nde her gün 800 kişiye iftar veriyoruz. Allah vermiş olduğumuz iftarları kabul eylesin inşallah. Nice güzel iftarlar yaşamayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Ramazan'da İftar Yardımı - Son Dakika

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