Başkan Çerçioğlu, Bakan Bayraktar ile birlikte iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca kentin dört bir yanında iftar sofraları kurmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına Aydın Valisi Yakup Canpolat, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Mustafa Savaş ile AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer de katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin sofrasında iftarlar hep birlikte açıldı, Ramazan ayının bereketi paylaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları Atatürk Kent Meydanı'nın yanı sıra Nazilli ilçesinde Çapahasan Mahallesi'nde, Kuşadası ilçesinde Güzelçamlı Mahallesi'nde, Köşk ilçesinde Çiftlik Mahallesi'nde, Kuyucak ilçesinde Kayran Mahallesi'nde, Germencik ilçesinde Meşeli Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesinde Belediye Meydanı'nda ve Efeler ilçesinde Yeniköy ile Kuyulu Mahallelerinde kuruldu.

İftar sofralarının kurulmasından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN