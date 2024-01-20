 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Sabah Namazı Buluşmaları Yoğun Katılımla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Sabah Namazı Buluşmaları Yoğun Katılımla Devam Ediyor

Aydın merkez ve ilçelerinde düzenlenen 'sabah namazı buluşmaları' her geçen hafta yoğun katılımla devam ediyor. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş'in de katıldığı programda, Kur'an tilaveti, tesbihat ve dua etkinlikleri gerçekleştirildi. Program sonrasında ise cami avlusunda çorba, simit ve çay ikramı yapıldı ve Müftü Güneş, cemaat ve gençlerle sohbet etti.

Aydın\'da Sabah Namazı Buluşmaları Yoğun Katılımla Devam Ediyor
20.01.2024 - 16:32,  Güncelleme: 16:35
Abone Ol

Aydın merkez ve ilçelerinde 'sabah namazı buluşmaları' her geçen hafta yoğun katılımla devam ediyor.

İl Müftüsü Hasan Güneş, Efeler ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün Bedir Camii'nde organize ettiği programa katıldı. Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursu Hafızlarının Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihatların ardından İl Vaizi Cihat Selen'in sohbeti ile devam eden program vatan için canını feda eden şehitler ve İslam alemi için yapılan dua ile sona erdi. Sonrasında cami avlusunda çorba, simit ve çay ikramının ardından İl Müftüsü Güneş, cemaat ve özellikle gençler ile sohbet etti.

Sabah Namazı buluşma programına Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Efeler ilçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hasan Güneş, Aydın, Güneş, Cami, Etkinlikler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Sabah Namazı Buluşmaları Yoğun Katılımla Devam Ediyor - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:57:53. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Sabah Namazı Buluşmaları Yoğun Katılımla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement