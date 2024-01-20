Aydın\'da Sabah Namazı Buluşmaları Yoğun Katılımla Devam Ediyor

Aydın merkez ve ilçelerinde 'sabah namazı buluşmaları' her geçen hafta yoğun katılımla devam ediyor.

İl Müftüsü Hasan Güneş, Efeler ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün Bedir Camii'nde organize ettiği programa katıldı. Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursu Hafızlarının Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihatların ardından İl Vaizi Cihat Selen'in sohbeti ile devam eden program vatan için canını feda eden şehitler ve İslam alemi için yapılan dua ile sona erdi. Sonrasında cami avlusunda çorba, simit ve çay ikramının ardından İl Müftüsü Güneş, cemaat ve özellikle gençler ile sohbet etti.

Sabah Namazı buluşma programına Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Efeler ilçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN