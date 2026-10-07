Aydın\'da şap karantinası 21 gün sürecek, DEGÜF\'e göre deve güreşlerinde iptal yok

Aydın'da tespit edilen şap hastalığı vakası nedeniyle belirli bölgelerde 21 günlük karantina uygulanırken, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), deve güreşlerinin iptal edildiğine yönelik yazılı veya sözlü herhangi bir bildirim bulunmadığını açıkladı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde şap hastalığı vakası tespit edilmesinin ardından bölgede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan görüşmenin ardından deve güreşi camiasına yönelik açıklamada bulundu. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, şap hastalığı nedeniyle kuş uçuşu 10 kilometrelik alanda hayvan sevkiyatı ve hayvansal faaliyetlerin yasaklandığı, Aydın'da doğuda Serçeköy, batıda Sınırteke, güneyde Savrandere ve kuzeyde Köprüovası'na kadar uzanan bölgede 21 gün süreyle karantina uygulanacağı belirtildi.

Deve güreşlerinin iptaline ilişkin bildirim yok

Açıklamada, güreşseverlerin de merakla beklediği deve güreşlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Şap hastalığı nedeniyle deve güreşlerinin iptal edildiğine yönelik herhangi bir karar bulunmadığının özellikle vurgulandığı açıklamanın devamında "Bu süreçte deve güreşlerinin iptali ile ilgili yazılı ya da sözlü bir bildiri yoktur" ifadelerine yer verildi.

Karantina dışında kalan bölgelerde ise hayvan sevkiyatlarının açık olduğu ve hayvansal faaliyetlerde herhangi bir kısıtlama bulunmadığı hatırlatılırken, hayvan pazarlarının ise tedbir amacıyla kapatıldığı kaydedildi. Hastalığın geçen yıla kıyasla daha düşük oranda seyrettiği belirtilen açıklamada, ayrıca deve güreşi camiası ve hayvan sahiplerinden il ve ilçe tarım müdürlüklerinin talimatlarına uygun hareket etmeleri, hayvan sahiplerinin gerekli tedbirleri almaları ve hayvanlarının aşılarını mutlaka yaptırmaları istendi.