Aydın'da şap karantinası 21 gün sürecek, DEGÜF'e göre deve güreşlerinde iptal yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da şap karantinası 21 gün sürecek, DEGÜF'e göre deve güreşlerinde iptal yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın\'da şap karantinası 21 gün sürecek, DEGÜF\'e göre deve güreşlerinde iptal yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Efeler'deki Kızılcaköy Mahallesi'nde şap vakası nedeniyle 21 günlük karantina başlatıldı. DEGÜF, deve güreşlerinin iptaline dair yazılı veya sözlü bildiri olmadığını, karantina dışında hayvansal faaliyetlerin sürdüğünü duyurdu.

Aydın'da tespit edilen şap hastalığı vakası nedeniyle belirli bölgelerde 21 günlük karantina uygulanırken, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), deve güreşlerinin iptal edildiğine yönelik yazılı veya sözlü herhangi bir bildirim bulunmadığını açıkladı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde şap hastalığı vakası tespit edilmesinin ardından bölgede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan görüşmenin ardından deve güreşi camiasına yönelik açıklamada bulundu. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, şap hastalığı nedeniyle kuş uçuşu 10 kilometrelik alanda hayvan sevkiyatı ve hayvansal faaliyetlerin yasaklandığı, Aydın'da doğuda Serçeköy, batıda Sınırteke, güneyde Savrandere ve kuzeyde Köprüovası'na kadar uzanan bölgede 21 gün süreyle karantina uygulanacağı belirtildi.

Deve güreşlerinin iptaline ilişkin bildirim yok

Açıklamada, güreşseverlerin de merakla beklediği deve güreşlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Şap hastalığı nedeniyle deve güreşlerinin iptal edildiğine yönelik herhangi bir karar bulunmadığının özellikle vurgulandığı açıklamanın devamında "Bu süreçte deve güreşlerinin iptali ile ilgili yazılı ya da sözlü bir bildiri yoktur" ifadelerine yer verildi.

Karantina dışında kalan bölgelerde ise hayvan sevkiyatlarının açık olduğu ve hayvansal faaliyetlerde herhangi bir kısıtlama bulunmadığı hatırlatılırken, hayvan pazarlarının ise tedbir amacıyla kapatıldığı kaydedildi. Hastalığın geçen yıla kıyasla daha düşük oranda seyrettiği belirtilen açıklamada, ayrıca deve güreşi camiası ve hayvan sahiplerinden il ve ilçe tarım müdürlüklerinin talimatlarına uygun hareket etmeleri, hayvan sahiplerinin gerekli tedbirleri almaları ve hayvanlarının aşılarını mutlaka yaptırmaları istendi.

Kaynak: İHA
KarantinaEfelerSağlıkGüncelAydınYerelDeveSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
19:10
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:46
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin ilk yorum
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 19:41:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın'da şap karantinası 21 gün sürecek, DEGÜF'e göre deve güreşlerinde iptal yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei