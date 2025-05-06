Aydın'da Sivil Jandarma Denetimi - Son Dakika
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Aydın'da Sivil Jandarma Denetimi

Aydın\'da Sivil Jandarma Denetimi

Aydın'da sivil jandarma ekipleri yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi.

06.05.2025 12:20
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Aydın'da sivil jandarma ekipleri tarafından yolcu taşımacılığı yapılan araçlarda denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Efeler ilçesi Efeler-Işıklı Köy yolu, Didim- Söke Güllübahçe İl Yolu ve Söke- Koçarlı İl Yolu üzerinde sivil Jandarma personelleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları amacıyla yol üzerinde yolcu taşımacılığı yapan araçlara binmek sureti ile şoför ve araç kontrol edildi. Sivil görevli personel ve kontrol noktasında bulunan ekipler tarafından araç kontrol edilerek yol kullanıcılarına trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Sivil Jandarma Denetimi - Son Dakika

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