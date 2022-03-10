Aydın'da trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik güvenliği kapsamında gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ederken, kurallara uymadığı tespit edilen 5 araç trafikten men edildi.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücülerin yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında trafik ekiplerinin yanı sıra hem hava destekli hem de KGYS marifetiyle yapılan denetimlerde ayrıca emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kasksız motosiklet kullanımı gibi kural ihlalleri de denetleniyor.

Bu kapsamda çalışma gerçekleştiren Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki belli noktalarda denetim gerçekleştirdi. Kasksız motosiklet kullanımı ve yanlış parklanmalar başta olmak üzere yapılan denetimlerde 115 motosiklet kontrol edildi. Kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 20 motosiklet ve 41 araca işlem yapılırken, yanlış parklanma sebebi ile 10 araç çekildi, 2'si motosiklet olmak üzere 5 araçta trafikten men edildi. - AYDIN