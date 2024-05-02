Aydın'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı eylem yaptı - Son Dakika
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Aydın'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı eylem yaptı

Aydın\'da üniversite öğrencileri İsrail\'in Gazze\'deki zulmüne karşı eylem yaptı

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'de yaptığı zulme dur demek amacıyla yürüyüş ve oturma eylemi düzenledi. Öğrenciler, Gazze'deki katliama dikkat çekmek ve boykot çağrılarını sürdürmek için bir araya geldi. Eylemde, 209 günde 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği vurgulandı ve Gazze'deki çocukların öldürülmesine dikkat çekmek için fotoğraflar sergilendi.

02.05.2024 16:12
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Aydın'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'de yaptığı zulme dur demek için yürüyüş ve oturma eylemi yaptı.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde 9 öğrenci topluluğu, İsrail'in Gazze'deki zulmüne dikkat çekmek amacıyla "Filistin için Buluşuyoruz, Gazze Nöbeti" adı altında eylem düzenledi. Mühendislik Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, ellerindeki pankartlarla yemekhane binası önüne kadar sloganlar atarak yürüdü. Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Esra Abdurrahmanoğlu, "Gazze'de yaşanan katliama karşı boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize devam edeceğiz. Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Abdurrahmanoğlu, "209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır. İnsanlığın yaşadığı acıyı, canı yananın rengine, diline ve dinine göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail devleti, artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi, gençlik kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımı ile ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'Say Stop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olacağımızı bildiriyoruz" dedi.

Ayrıca İngilizce açıklama yapılan gösteride oturma eylemi yapılırken, fotoğraflarla Gazze'de 200 günde 15 bin çocuğun öldürüldüğüne dikkat çekildi. Öldürülen çocukların fotoğrafları çocuk ayakkabıları ile sergilenip katliamın boyutuna dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı eylem yaptı - Son Dakika

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