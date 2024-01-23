Aydın\'da yaşlıları dolandıran şahıslar yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı vatandaşları "Kombinizin servis bakımı geldi" diyerek dolandıran iki şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler'de "Kombinizin servis bakımı geldi" diyerek özellikle yaşlı vatandaşların dolandırıldığı ihbarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda kendilerine kombi servisi görünümü veren iki şahsın 3 ayrı vatandaşı farklı tarihlerde kombi bakımı adı altında normalinden fazla ücret alarak dolandırdıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelilerinin E.Y. ve M.A.Ş. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek yakalandı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile salıverildi. - AYDIN