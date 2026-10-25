Aydın\'daki kurumlara 30 Ekim\'deki İzmir TAMP Tatbikatı öncesi bilgi verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 30 Ekim'de gerçekleştirilecek İzmir Bölge Düzeyi Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı öncesinde Aydın'daki kurum ve kuruluşların katılımıyla eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, bölge düzeyinde yapılacak tatbikata ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Aydın'daki ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı çalışmada, tatbikat sürecine yönelik hazırlıklar ele alındı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında düzenlenen tatbikatlarla, afet ve acil durumlarda görev alacak kurumların müdahale süreçlerine ilişkin hazırlıklarının değerlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim ve toplantının, 30 Ekim'de yapılacak İzmir Bölge Düzeyi TAMP Tatbikatı öncesinde kurumların bilgilendirilmesi ve hazırlık çalışmalarının desteklenmesi amacıyla düzenlendiği bildirildi.