Aydın\'daki öğrenci yurtları yeni döneme hazırlanıyor

Yerel

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları yeni döneme hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanarak bu dönem hizmete girecek olan 2 yeni yurtla beraber, il genelindeki yurtlar yeni dönem için hazırlıklarına devam ediyor. 15 bin 906 öğrenci kapasitesi olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar hız kazandı. Yurt bahçelerinde peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilirken, öğrencilerin çalışma odaları, spor salonları, yemekhane gibi ortak kullanım alanlarında da eksiklikler gideriliyor. - AYDIN