Aydın Efeler'de 218 Sokak tek yön oldu, bazı sürücüler eski düzeni kullanıyor - Son Dakika
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Aydın Efeler'de 218 Sokak tek yön oldu, bazı sürücüler eski düzeni kullanıyor

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Aydın Efeler\'de 218 Sokak tek yön oldu, bazı sürücüler eski düzeni kullanıyor
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Efeler ilçesinde 218 Sokak, yol yenileme sonrası çift yönlüden tek yönlüye çevrildi. Doğu Gazi Bulvarı'ndan giriş yasaklandı, girişler Selanik Caddesi'nden verilirken bazı sürücülerin yeni düzeni bilmemesinin ters yön ve parklarla trafik sıkışıklığına yol açabileceği belirtiliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol yenileme çalışmaları kapsamında asfaltlanan Orta Mahalle 218 Sokak'ta trafik düzeni değişti. Daha önce çift yönlü olarak kullanılan sokak, yapılan yeni düzenlemeyle tek yönlü hale getirilirken, bazı sürücülerin yeni uygulamayı bilmemesi nedeniyle yolu eski trafik düzenine göre kullanmaya devam ettiği görüldü.

Orta Mahalle'de bulunan 218 Sokak'ta Efeler Belediyesi tarafından yol yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında mevcut parke taşları sökülerek yol asfaltlandı, kaldırım düzenlemesi yapıldı. Yolun yenilenmesinin ardından ise sokaktaki trafik akışında da yeni bir düzenlemeye gidildi. Daha önce çift yönlü olarak kullanılan 218 Sokak, yapılan yeni trafik düzenlemesi doğrultusunda tek yönlü hale getirildi.

Doğu Gazi Bulvarı'ndan giriş yasaklandı

Yeni düzenlemeye göre 218 Sokak'a Doğu Gazi Bulvarı üzerinden araç girişi yasaklandı. Sokağa girişler ise Soğukkuyu mevkii Selanik Caddesi üzerinden tek yönlü olarak verildi. Yapılan düzenleme kapsamında sürücülerin yeni trafik akışına uyum sağlaması amacıyla sokak üzerinde çeşitli trafik işaret ve levhaları da yerleştirildi. Belirli noktalara yönlendirme levhaları konulurken, giriş ve dönüşlerin yasak olduğu yönündeki trafik işaretleriyle sürücüler uyarıldı.

Bazı sürücüler eski düzene göre hareket ediyor

Ancak yeni trafik düzenlemesinin henüz tüm sürücüler tarafından bilinmediği gözlendi. Özellikle yolu daha önce çift yönlü kullanan bazı sürücüler, yerleştirilen trafik levhalarına rağmen 218 Sokak'ı eski düzende kullanmaya devam ediyor. Tek yön uygulamasından haberdar olmayan sürücülerin Doğu Gazi Bulvarı üzerinden sokağa giriş yapması, yeni trafik akışına göre ters yönde ilerleyen araçların oluşmasına neden olurken, yolun her iki tarafına yapılan araç parkları da sokakta trafik akışının daralmasına yol açıyor. Ters yönden gelen araçlar ile yolun iki tarafına park edilen araçların aynı anda oluşturduğu yoğunluk nedeniyle sokakta zaman zaman trafik sıkışıklığı yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Sürücülerin levhalara dikkat etmesi gerekiyor

Yol yenileme çalışmalarının ardından uygulamaya konulan yeni trafik düzeninin, bölgedeki araç trafiğinin belirlenen yönde güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtilirken, sürücülerin güzergah üzerindeki trafik işaret ve levhalarını dikkate alması önem taşıyor.

Kaynak: İHA
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