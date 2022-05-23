Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi - Son Dakika
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Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi

23.05.2022 16:43
Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen yarışmaların Ege finali, Denizli ilinde gerçekleşirken, Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen yarışmaların Ege finali, Denizli ilinde gerçekleşirken, Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi.

Gençler Arası Bilgi Yarışması Üniversite kategorisinde yarışmaya katılan yetenekli gençler gösterdikleri yüksek performans ile Ege bölge yarışması birincisi olup Türkiye finallerine kalmayı başardı. Ege Bölgesi'nde yer alan 8 ilden 48 gencin katıldığı bölge finallerinde, Aydın Gençlik Merkezi üyeleri genç yarışmacılar bilgi yarışması kategorisinde derece elde etmek için mücadele etti. Yarışma sonucunda finallere yükselen Aydın Gençlik Merkezi üye gençleri, sıradaki hedeflerinin Ankara'da yapılacak olan Türkiye finalleri olduğunu belirtti.

Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Türkiye finallerinde Aydın'ı temsil edecek olan gençlere başarılar dileyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızca gençlerin sporda alanında olduğu gibi kültür ve sanat faaliyetlerinde yer almalarına büyük önem veriliyor. Düzenlenen yarışmalar ile öğrencilerimiz yeteneklerini sergileme fırsatları elde etmeye devam etmektedir. Gençlerimize bu imkanları, olanakları sağlayan Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürü borç bilir, gençlerimize Türkiye finallerinde başarılar dilerim" dedi. - AYDIN

Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi
Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi
Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi
Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi

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Karaman, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası finallerine ev sahipliği yapacak Karaman, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası finallerine ev sahipliği yapacak
Kaynak: İHA

Türkiye, gençlik, Aydın, Ege, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Gençlik Merkezi finale yükseldi - Son Dakika


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