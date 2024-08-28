Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan Hizmet Binalarını Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Aydın İl Emniyet Müdürü olarak atanan Armağan Adnan Erdoğan il merkezindeki hizmet binalarını ziyaret ederek birim amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Armağan Adnan Erdoğan görevini önceki İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'den devralarak Aydın'daki yeni görevine resmen başladı. Görevine hızlı bir başlangıç yapan İl Emniyet Müdürü Erdoğan, il merkezinde bulunan hizmet binalarını ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında birim amirleriyle bir araya gelen Erdoğan, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Erdoğan, görev süresi boyunca Aydın'da huzur ve güvenliğin en üst seviyede sağlanması için tüm birimlerle koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirtti. Aydın halkının emniyetini sağlamak için her türlü tedbirin alınacağını ifade eden Erdoğan, vatandaşların güvenlik taleplerine en hızlı şekilde yanıt verileceğini vurguladı. - AYDIN