Aydın İl Halk Kütüphanesinin Cumhuriyet etkinliğine 2. sınıf öğrencileri katıldı

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Hacı Celal Oto İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Aydın Kültür Merkezi ve Çocuk Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerle Cumhuriyet'in anlam ve önemi üzerine etkinlikler gerçekleştirildi. Milli değerlerin hatırlandığı programda çocuklar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşadı. Öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu etkinliğe renk kattı.

Cumhuriyet bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasına katkı sunan buluşmada, çocukların milli değerlere olan sevgisi ve Cumhuriyet'in geleceğe taşınmasındaki önemi vurgulandı.

Aydın İl Halk Kütüphanesi yetkilileri, etkinliğe katılan Hacı Celal Oto İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Programda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet'in kazanılmasında emeği geçen kahramanlar saygı, minnet ve rahmetle anıldı.