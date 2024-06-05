Aydın İl Jandarma Komutanlığı, minik öğrencilere bayrak hediye etti

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kendilerine ziyarete gelen minik öğrencilere tanıtım faaliyetinde bulunarak bayrak hediye etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Koordinesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Bomba Arama ve Yangın Tespit Köpek Timleri, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Motosikletli Asayiş Timi ve Trafik Timi nin katılımıyla özel bir Anaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler Jandarma'nın 185. Kuruluş Yıldönümü sebebiyle Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Helikopter Filo Komutanlığı'nda ağırlandı. Faaliyet sonunda çocuklara Türk bayrağımız ve boyama kitabı hediye edildi. - AYDIN