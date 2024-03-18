Aydın İl Jandarma Komutanlığı Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi2nin 109. Yıl dönümünde şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerini ziyaret ettik" denildi. - AYDIN