Aydın İl Jandarma Komutanlığı Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi2nin 109. Yıl dönümünde şehit ailelerini yalnız bırakmadı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerini ziyaret ettik" denildi. - AYDIN
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.