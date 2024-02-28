Aydın İl Müftülüğü'nde Manevi Danışmanlar İle Görüşme - Son Dakika
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Aydın İl Müftülüğü'nde Manevi Danışmanlar İle Görüşme

Aydın İl Müftülüğü\'nde Manevi Danışmanlar İle Görüşme

Aydın İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan manevi danışmanlar, İl Müftüsü Hasan Güneş'i ziyaret ederek cami içi ve cami dışı dini rehberlik hizmetlerini görüşmek üzere bir araya geldi. İl Müftüsü Güneş, manevi danışmanların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yürütülen projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

28.02.2024 09:35
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Aydın İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan manevi danışmanlar, İl Müftüsü Hasan Güneş'i ziyaret ederek cami içi ve cami dışı dini rehberlik hizmetlerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Aydın İl Müftülüğü'nün din görevlileri arasındaki işbirliği ve koordinasyonunu artırmaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aydın İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan manevi danışmanlar, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş'i makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen buluşmada manevi danışmanlar, gerçekleştirdikleri ve yürüttükleri projeler hakkında İl Müftüsü Güneş'e detaylı bilgiler sundu. İl Müftüsü Hasan Güneş, manevi danışmanların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yürütülen projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti. Güneş, manevi danışmanlara muvaffakiyetler dileyerek, birlikte yürütülen çalışmaların toplumun manevi değerlerine katkı sağlaması temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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