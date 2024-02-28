Aydın İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan manevi danışmanlar, İl Müftüsü Hasan Güneş'i ziyaret ederek cami içi ve cami dışı dini rehberlik hizmetlerini görüşmek üzere bir araya geldi.
Aydın İl Müftülüğü'nün din görevlileri arasındaki işbirliği ve koordinasyonunu artırmaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Aydın İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan manevi danışmanlar, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş'i makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen buluşmada manevi danışmanlar, gerçekleştirdikleri ve yürüttükleri projeler hakkında İl Müftüsü Güneş'e detaylı bilgiler sundu. İl Müftüsü Hasan Güneş, manevi danışmanların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yürütülen projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti. Güneş, manevi danışmanlara muvaffakiyetler dileyerek, birlikte yürütülen çalışmaların toplumun manevi değerlerine katkı sağlaması temennisinde bulundu. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın İl Müftülüğü'nde Manevi Danışmanlar İle Görüşme - Son Dakika
MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonrası Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin yaptığı paylaşım ise sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
Denizli'de kız arkadaşıyla kavga edip alkol alan uzman çavuş, 1'i sevgilisine ait 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araç ile ara sokaklardaki çöp konteynerlerini yanıcı madde dökerek kundakladı. 11. Komando Tugay Komutanlığı'nda Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Türk parası kıymetini koruma kanunu tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra bazı alanlar için kaldırıldı.
Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana adayı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasından sonra Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. Türkeş'in "Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin" sözlerine Ülkü Ocakları ve MHP yöneticilerinden de aynı sertlikte yanıtlar geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkeş için "Şizofren ahlaksız" ifadesini kullandı.
Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekti.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Piyanist İklim Tamkan, geçtiğimiz sene şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı Fırat Tanış hakkında tehdit ve ısrarlı takip nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar sonrası açıklama yapan Tamkan, ''Gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum'' dedi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yönelik küfürlü tezahürat yapmasına değinen genç antrenör, "Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok" dedi.
Fenerbahçe'nin antrenörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımına güvendiğini belirten Kartal, "Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.
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