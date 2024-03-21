Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yaşlıları ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, '18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası' dolayısıyla evde sağlık hizmeti alarak tedavi ve bakım süreçleri takip edilen yaşlı çınarları ziyaret etti.
Evde sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınları ile sohbet edip taleplerini dinleyen ve 'geçmiş olsun' dileklerini ileten İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'un bu sefer ki durağı Efeler ilçesi Meşrutiyet ile Mesudiye Mahalleleri oldu. Şenkul, ziyaret sırasında sunduğu hediyelerle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın selamlarını ileterek İl Sağlık Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.
Evde sağlık hizmetleri birimlerimizin vatandaşların ihtiyacı olduğu her anın da yanında olduğunu ve evde sağlık hizmeti alan hastaların ailelerine, evlerinde yalnız olmadıkları ifade eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, evde sağlık hizmetleri ekiplere de yürüttükleri gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a evde sağlık Hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara gerçekleştirdiği ziyaretinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı ile Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi eşlik etti.
Evde sağlık hizmetinden aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları, İl Sağlık Müdürü Şenkul ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler. - AYDIN
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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