Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yaşlıları ziyaret etti

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, '18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası' dolayısıyla evde sağlık hizmeti alarak tedavi ve bakım süreçleri takip edilen yaşlı çınarları ziyaret etti.

Evde sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınları ile sohbet edip taleplerini dinleyen ve 'geçmiş olsun' dileklerini ileten İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'un bu sefer ki durağı Efeler ilçesi Meşrutiyet ile Mesudiye Mahalleleri oldu. Şenkul, ziyaret sırasında sunduğu hediyelerle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın selamlarını ileterek İl Sağlık Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Evde sağlık hizmetleri birimlerimizin vatandaşların ihtiyacı olduğu her anın da yanında olduğunu ve evde sağlık hizmeti alan hastaların ailelerine, evlerinde yalnız olmadıkları ifade eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, evde sağlık hizmetleri ekiplere de yürüttükleri gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a evde sağlık Hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara gerçekleştirdiği ziyaretinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı ile Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi eşlik etti.

Evde sağlık hizmetinden aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları, İl Sağlık Müdürü Şenkul ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler. - AYDIN