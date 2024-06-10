Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, kaza sonucu yaralanan sağlık personellerini ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, kaza sonucu yaralanan sağlık personellerini ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Efeler ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu yaralanan sağlık personellerini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaza, bir ambulansın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelmiş ve ambulans devrilmişti. Kazada toplamda 4 kişi yaralanmıştı. Sağlık Müdürü Şenkul, yaralı personellerin durumunu kontrol ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

10.06.2024 09:48
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Efeler ilçesinde hasta taşıyan ambulansın otomobil ile çarpışması sonucu devrilmesi neticesinde kazada yaralanan sağlık personellerini hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kaza, 9 Haziran Pazar günü Fatih Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan 09 HG 792 plakalı ambulans ile 35 ABL 331 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans savrularak devrilirken, metrelerce sürüklendi. Kazada ambulanstaki hasta, hasta yakını ve sağlık personelleri olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki vatandaşların da yardımıyla devrilen ambulansın içerisindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol kazaya karışan araçların çekici marifeti ile kaldırılması ile yeniden açıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kaza sonrası ambulansta hasta olarak bulunan ve başka bir ambulans ile hastaneye kaldırılan Fatma Gümüş (85) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sağlık Müdürü Eser yaralı personelleri hastanede ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Germencik 2 Nolu (Ortaklar) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personelini ziyaret etti. Genel durumları iyi olan, takip ve tedavileri devam eden Acil Sağlık Hizmetler personeline geçmiş olsun dileklerinde bulunan İl Sağlık Müdürü Şenkul, hasta yakının da tedavisinin Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde devam ettiğini belirtti. Şenkul, kaza sonrası farklı bir ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakli sağlanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Fatma Gümüş'e de Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Sağlık Müdürü Eser'e ziyareti sırasında Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı ile İl Ambulans Servisi Başhekimi de eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, kaza sonucu yaralanan sağlık personellerini ziyaret etti - Son Dakika

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