Aydın'ın 30 yıllık hayali gerçek oluyor: Tralles Antik Kenti ziyarete açılıyor - Son Dakika
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Aydın'ın 30 yıllık hayali gerçek oluyor: Tralles Antik Kenti ziyarete açılıyor

12.06.2025 16:37
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Aydın'ın 30 yıllık hayali gerçek oluyor: Tralles Antik Kenti ziyarete açılıyor Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde bulunan ve ilk kazıları 1996 yılında başlayan Roma Dönemi'nden kalma Tralleis Antik Kenti ziyarete açılıyor.

Aydın'ın 30 yıllık hayali gerçek oluyor: Tralles Antik Kenti ziyarete açılıyor

AYDIN - Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde bulunan ve ilk kazıları 1996 yılında başlayan Roma Dönemi'nden kalma Tralleis Antik Kenti ziyarete açılıyor. Aydınlı turizm firması Fibar'ın 2025 yılı resmi sponsoru olduğu kazılarda antik kentin bu yıl Ağustos ayı itibariyle ziyarete açılarak tur programlarına alınacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Fibar Turizm öncülüğünde gerçekleştirilen basın toplantısı ile Tralleis Antik Kenti'nde 30 yıldır devam eden çalışmalar ve bu yıl öncelikli olarak yapılacak işlemler konusunda bilgilendirme yapıldı. Fibar Turizm'in kuruluşunun 10. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resmi sponsorluk işlemlerinin tamamlandığını belirten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Barışık, sadece kazıya destek vermekle kalmayıp çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirterek "Bugün benim için çok anlamlı bir gün. Şirketimizin 10. yıl dönümünde, Aydın'da doğup büyümüş biri olarak Aydın'a değer katmak istedik. Bu sponsorluğun temelinde çocukluk hayalim yatıyor. Ortaokul yıllarımda Kuşadası'na giderken Magnesia Antik Kenti'nin kazılarını destekleyen bir şirketin tabelasını görür, 'Acaba ben de bir gün böyle bir projeye katkı sağlayabilir miyim?' diye hayal kurardım. Bugün bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.

Aydın'ın markalaşması adına Tralleis Antik Kenti'nin çok önemli bir değer olduğunu da belirten Barışık, "Çocukluğum burada geçti. Burasının benim için ayrı bir önemi var. Biz buraya gönüllü olarak destek veriyoruz ve gittiğimiz her yerde dünya çapındaki fuarlarda buraların tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Bu tarihi kıymetin bir an önce değere dönüşmesi lazım" diye konuştu.

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez, sponsorluk için iş insanı Fırat Barışık'a teşekkür etti.

"Ağustos ayında ziyarete açılacak"

Kazı çalışmalarına ilk olarak 1996 yılında başlanan Tralleis Antik Kenti'nin önemli bir kısmının gün yüzüne çıktığını belirten Prof. Dr. Çekilmez, Tralleis'in Ağustos ayında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla ziyarete açılacağını müjdeledi. Prof. Dr. Murat Çekilmez "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kazıların 2024 itibarıyla 12 ay süresince yürütülecek şekilde planlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında çalışmalarımız hız kazandı. Aydın Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü ve sponsorlarımızın destekleriyle çevre düzenleme projesine başladık. Bu projeyi 2025 yılı Ağustos ayına kadar tamamlamayı ve Tralleis'i resmen ziyarete açmayı planlıyoruz. Kentin gece ışıklandırması ile birlikte eski görkemine kavuşacağına inanıyoruz. Tralleis sadece o görülen üç gözlerden ibaret değil, çok büyük bir kent ve büyük bir potansiyeli var. İnşallah hep birlikte gelecek yıllarda kentimize daha çok turist çekerek Tralleis Antik Kenti'ni hem bir turizm merkezi hem bir bilim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte Tralleis'i Kemer Mahallesi'ne bağlayan antik yolu ortaya çıkarıp, girişlerin buradan yapılmasını sağlayacağız" dedi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir'in de iştirak ettiği programda,

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'ın 30 yıllık hayali gerçek oluyor: Tralles Antik Kenti ziyarete açılıyor - Son Dakika

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