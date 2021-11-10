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Aydın'ın dut yaprağı Elazığ'a gidiyor - Son Dakika

Aydın'ın dut yaprağı Elazığ'a gidiyor

10.11.2021 12:48
Aydın'ın dut yaprağı Elazığ'a gidiyor

İpek böceğinin tek besin kaynağı olan dut yaprağı, yaşanan kuraklığın ardından adeta kıymete bindi.

İpek böceğinin tek besin kaynağı olan dut yaprağı, yaşanan kuraklığın ardından adeta kıymete bindi. Aydın'da önceleri yerlere dökülen dut yaprakları şimdilerde çuval çuval toplanarak, ipek böceği yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Elazığ'a gönderiliyor.

Ülkenin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, yaşanan kuraklık ile birlikte üreticiler farklı gelir kaynakları da aramaya başlarken, önceleri yerlere dökülen dut yaprakları adeta kıymete bindi. Aydın genelinde sokaklarda, bahçelerde bulunan dut ağaçları, yaşanan kuraklığın ardından üreticilerin yeni gelir kapısı oldu. Önceleri kimsenin dönüp bakmadığı ve yerlere dökülen dut yaprakları, şimdilerde Elazığ başta olmak üzere birçok ipek böceği yetiştiricilerine gönderiliyor.

Devlet desteği ile Elazığ'da yeniden canlandırılan ipek böceği yetiştiriciliği, dut yapraklarına olan talebi de arttırınca, Aydınlı üreticiler İlyas ve Musa Bayram kardeşler, çuval çuval topladıkları dut yapraklarını Elazığ'a satıyor. Kilosu 1 TL'den satılan dut yapraklarının artık çöp olmadığına dikkat çeken Musa Bayram; "Eskiden dökülen dut yaprakları bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kıymete bindi. Topladığımız dut yaprakları, Elazığ başta olmak üzere değişik illerdeki ipek böceği yetiştiricilerine gönderiliyor. İpek böceği yetiştiricileri Elazığ'dan, Aydın'a gelip kamyonlarla dut yaprağı götürüyor. Çok şükür işlerimiz iyi. Vatandaşlarımız dut yapraklarını toplayıp, çuvallayarak satıyoruz. Herkese ayrı bir ekmek kapısı oluyor" dedi. - AYDIN

Aydın'ın dut yaprağı Elazığ'a gidiyor
Aydın'ın dut yaprağı Elazığ'a gidiyor
Aydın'ın dut yaprağı Elazığ'a gidiyor

Elazığ, Bayram, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'ın dut yaprağı Elazığ'a gidiyor - Son Dakika


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