Aydın\'ın Efeler ilçesinde kadın nüfusu erkek nüfusunu ikiye katladı

Yerel

Aydın'ın Efeler ilçesinde mahalle nüfusları belli olurken, Zafer Mahallesi'nde kadın nüfusunun erkek nüfusundan yaklaşık 2 kat fazla olması dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 31 Aralık 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre nüfusu 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın'ın ilçe ve mahalle nüfusları da belli oldu. Toplam nüfusun 569 bin 291'ini erkekler, 578 bin 950'sini ise kadınların oluşturduğu Aydın'ın en fazla nüfusa sahip ilçesi Efeler olurken, Efeler'e bağlı Zafer Mahallesi'nin de kadın nüfusu adeta erkekleri ikiye katladı. Mahallede 3 bin 614 erkek bulunurken bu rakam kadınlarda 6 bin 80 oldu. Ayrıca en fazla nüfusun bulunduğu mahalle ise 23 bin 414 nüfusuyla Girne Mahallesi oldu. Girne Mahallesi'ni 22 bin 64 nüfusuyla Efeler Mahallesi, 21 bin 654 nüfusu ile Mimar Sinan Mahallesi takip etti. En az nüfusun bulunduğu mahalle ise 54 kişi ile Yağcılar Mahallesi oldu.

"En fazla nüfus Girne'de"

Efeler'de bulunan merkez mahallelerin nüfuslarına bakıldığında Adnan Menderes Mahallesi'nin nüfusu 7 bin 930 erkek, 8 bin 410 kadın olmak üzere toplam 16 bin 340 oldu. Ata Mahallesi'nin nüfusu 6 bin 501 erkek, 6 bin 439 kadın olmak üzere toplam 12 bin 940 oldu. Cuma Mahallesi'nin nüfusu 2 bin 513 erkek, 2 bin 863 kadın olmak üzere toplam 5 bin 376 oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nin nüfusu 6 bin 18 erkek, 6 bin 755 kadın olmak üzere toplam 12 bin 773 oldu. Efeler Mahallesi'nin nüfusu 10 bin 800 erkek, 11 bin 264 kadın olmak üzere toplam 22 bin 64 oldu. Fatih Mahallesi'nin nüfusu 4 bin 315 erkek, 4 bin 450 kadın olmak üzere toplam 8 bin 765 oldu. Girne Mahallesi'nin nüfusu 11 bin 401 erkek, 12 bin 13 kadın olmak üzere toplam 23 bin 414 oldu. Güzelhisar Mahallesi'nin nüfusu 4 bin 514 erkek, 5 bin 28 kadın olmak üzere toplam 9 bin 542 oldu. Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'nin nüfusu 2 bin 540 erkek, 2 bin 618 kadın olmak üzere toplam 5 bin 158 oldu. Ilıcabaşı Mahallesi'nin 710 erkek, 699 kadın olmak üzere toplam bin 409 oldu. İstiklal Mahallesi'nin nüfusu bin 44 erkek, bin 44 kadın olmak üzere toplam 2 bin 88 oldu. Kemer Mahallesi'nin nüfusu 4 bin 739 erkek, 4 bin 864 kadın olmak üzere toplam 9 bin 603 oldu. Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nin nüfusu 2 bin 722 erkek, bin 849 kadın olmak üzere toplam 4 bin 571 oldu. Kurtuluş Mahallesi'nin nüfusu 4 bin 503 erkek, 5 bin 718 kadın olmak üzere toplam 10 bin 221 oldu. Mesudiye Mahallesi'nin nüfusu 2 bin 698 erkek, 2 bin 766 kadın olmak üzere toplam 5 bin 464 oldu. Meşrutiyet Mahallesi'nin nüfusu 6 bin 488 erkek, 7 bin 72 kadın olmak üzere toplam 13 bin 560 oldu. Mimar Sinan Mahallesi'nin nüfusu 10 bin 495 erkek, 11 bin 159 kadın olmak üzere toplam 21 bin 654 oldu. Orta Mahalle'nin nüfusu 4 bin 244 erkek, 3 bin 964 kadın olmak üzere toplam 8 bin 208 oldu. Osman Yozgatlı Mahallesi'nin nüfusu 9 bin 818 erkek, 7 bin 990 kadın olmak üzere toplam 17 bin 808 oldu. Yedieylül Mahallesi'nin nüfusu 5 bin 583 erkek, 5 bin 942 kadın olmak üzere toplam 11 bin 525 oldu. Zafer Mahallesi'nin nüfusu 3 bin 614 erkek, 6 bin 80 kadın olmak üzere toplam 9 bin 694 oldu. Zeybek Mahallesi'nin nüfusu 3 bin 903 erkek, 3 bin 907 kadın olmak üzere toplam 7 bin 810 oldu. - AYDIN