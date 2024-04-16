Aydın'ın İncirliova ilçesinde trafik ışığı sayısı arttı - Son Dakika
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde trafik ışığı sayısı arttı

Aydın\'ın İncirliova ilçesinde trafik ışığı sayısı arttı

Aydın'ın İncirliova ilçesine yapılan yeni trafik ışığı ile birlikte sürücülerin beklediği trafik ışığı sayısı 9'a yükseldi. Gerenkova Mahallesi'nde bulunan okullara servislerin öğrenci taşıdığını ve öğrencilerin yolun karşısına geçmekte zorlandığını belirten muhtar, trafik ışığı talebinin karşılanmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

16.04.2024 13:17
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Aydın'ın İncirliova ilçesi Gerenkova Mahallesi'nin girişine yapılan trafik ışığı ile birlikte sürücülerin Aydın'dan İncirliova'ya beklediği trafik ışığı sayısı 9'a yükseldi.

Aydın- İzmir karayolu üzerinde bulunan Gerenkova Mahallesi'nin girişinde sürücüler ve yolcular yolun karşısına geçerken tehlikeli durumlar oluşuyordu. Gerenkova Mahallesi Muhtarı Ayhan Bilici, mahallesinde bulunan okullara servislerin öğrenci taşıdığını ve okul çıkışında öğrencilerin yolun karşısına geçmekte zorlandığını söyledi. Ayrıca okul servislerinin ve mahalleden çıkan bir aracın da karşıya geçerken tehlike yaşadığını ifade eden Bilici, yetkililerden Aralık ayında trafik ışığı talebinde bulunmuştu. Karayolları ekipleri, muhtar Bilici'nin talebini geri çevirmeyip Gerenkova Mahallesi'nin girişine trafik ışığı taktı. Yakında devreye girmesi beklenen trafik ışıkları mahallede sevinç ile karşılandı.

Ekiplere teşekkür eden Muhtar Bilici, "Mahallemizin girişinde karşıdan karşıya geçmek imkansız hale gelmişti. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde aşırı trafik oluşuyordu. Bu ışıkların takılmasıyla birlikte artık öğrenciler, mahalle sakinlerimiz, sürücüler güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilecek. Bizim talebimizi geri çevirmeyen Karayolları Müdürlüğüne teşekkür ederiz" dedi.

Efeler ilçesinde Otoban Kavşağı'ndan aracı ile hareket eden bir sürücü İncirliova girişine kadar 8 trafik ışığında dururken, yeni yapılan trafik ışığı ile bu sayı 9'a yükseldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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