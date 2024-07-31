Aydın\'ın Koçarlı ilçesi Kaymakamlığına Ramazan Taşkın atandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aydın'ın Koçarlı ilçesi Kaymakamlığına atanan Ramazan Taşkın göreve başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar ile mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan Burdur Vali Yardımcılığı'na, Aydın Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin Zonguldak Vali Yardımcılığı'na, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'na, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli Tokat Turhal Kaymakamlığı'na, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığı'na atandı.

Kars Vali Yarımcısı olarak görev yapmaktayken Koçarlı Kaymakamı olarak ataması yapılan Ramazan Taşkın da ilçeye gelerek yeni görevine başladı. - AYDIN