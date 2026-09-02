Aydın'ın Köşk ilçesinde küçükbaş hayvanlar kulak küpesiyle kimliklendiriliyor, kayıt ve hareketleri takip ediliyor - Son Dakika
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Aydın'ın Köşk ilçesinde küçükbaş hayvanlar kulak küpesiyle kimliklendiriliyor, kayıt ve hareketleri takip ediliyor

Aydın\'ın Köşk ilçesinde küçükbaş hayvanlar kulak küpesiyle kimliklendiriliyor, kayıt ve hareketleri takip ediliyor
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Aydın'ın Köşk ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli, ilçe genelindeki küçükbaş hayvanlara kulak küpesi takarak kimliklendirme çalışması yürütüyor. Küpeleme sonrası hayvanlar kayıt altına alınırken, uygulamanın hayvan sağlığı ve gıda güvenliği açısından önem taşıdığı, bu sayede hayvanların kayıt ve hareketlerinin takip edilebildiği belirtildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde küçükbaş hayvanların kulak küpesi takılarak kimliklendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli tarafından ilçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvanlara kulak küpesi takılıyor. Küpeleme işleminin ardından hayvanlar kayıt altına alınarak kimliklendiriliyor. Kimliklendirme işlemleri sayesinde küçükbaş hayvanların kayıtları ve hareketleri takip edilebiliyor. Uygulama aynı zamanda hayvan sağlığı ve gıda güvenliği açısından da önem taşıyor. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde küçükbaş hayvanların kulak küpesi takılarak kimliklendirilmesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Tarım, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'ın Köşk ilçesinde küçükbaş hayvanlar kulak küpesiyle kimliklendiriliyor, kayıt ve hareketleri takip ediliyor - Son Dakika

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