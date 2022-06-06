Aydın'ın sarı altını İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika
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Aydın'ın sarı altını İstanbul'da tanıtıldı

06.06.2022 10:49
Aydın'ın sarı altını İstanbul'da tanıtıldı

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Olivia İstanbul-Zeytin ve Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi, düzenlenen törenle açıldı.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Olivia İstanbul- Zeytin ve Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi, düzenlenen törenle açıldı. Fuarın açılışını gerçekleştiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken; "Üretimin satışa dönüşmesinde fuarların büyük bir payı var" dedi.

Aydın Ticaret Odası ve Aydın Ticaret Borsası'nın katkılarıyla ilk kez düzenlenen İstanbul Zeytinyağı Festivali, İstanbul Fuar Merkezi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Zeytinyağı tanıtımı ve tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen fuarda, Aydın'ın sarı altını olarak bilinen zeytinyağı ise uluslararası düzeyde tanıtıldı. Fuarın açılışını gerçekleştiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ise fuarların önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin ve Aydın'ın özel üretilmiş ve birçoğu kalite ödülü kazanmış zeytinyağı markalarının tüketiciye tanıtıldığı fuarda, tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla birlikte üstün kaliteli ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Türkiye'nin en sağlıklı mahsullerinden biri olan zeytin ve büyük emekle elde edilen zeytinyağı üzerine tadım eğitimlerinin de verildiği fuarda "İyi zeytinyağını nasıl tanırız?" başlığı altında uzmanlar tarafından bilgiler paylaşıldı.

2021 yılında, Aydın Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili kurumlar nezdinde ve Avrupa Birliği'nde tescillenen Aydın Memecik Zeytini ve zeytinyağı da fuarda sergilenen Coğrafi İşaretli ürünler arasında yerini aldı. Yaklaşık 20 bin ziyaretçinin geldiği ve 3 gün süren fuarda, Aydın Ticaret Odası'nın hazırladığı bölümde Aydın zeytinyağı ve ürünleri sergilendi.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken; "Üretimin satışa dönüşmesinde fuarların büyük bir payı var, AYTO olarak, üyelerimizin ticari faaliyetlerini geliştirmeleri ve yeni iş fırsatları edinmeleri için odamızda buna yönelik eğitim ve üyelerimizin edindikleri bilgileri destekleyecek, ticari hayatta daha aktif yer almalarını sağlayacak fuarlara katılımlarını sağlamayı önemsiyoruz. Bu fuarda Aydın'ımızı ve odamızı tanıtmak için açtığımız standımız bizim için gurur verici. Fuarlar, üyelerimiz için yeni iş bağlantıları kurmaları için istişare ortamları oluşturmanın yanı sıra üyelerimizin fuardan edindikleri yeni uygulamalar, ürün çeşitleri hakkındaki bilgi ve görüşmeler neticesinde sektöre ve il ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın'ın sarı altını İstanbul'da tanıtıldı
Aydın'ın sarı altını İstanbul'da tanıtıldı
Aydın'ın sarı altını İstanbul'da tanıtıldı
Aydın'ın sarı altını İstanbul'da tanıtıldı

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Kaynak: İHA

Zeytinyağı, İstanbul, Zeytin, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'ın sarı altını İstanbul'da tanıtıldı - Son Dakika

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