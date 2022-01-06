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Aydın inciri Hasankeyf'te yemiş verecek - Son Dakika

Aydın inciri Hasankeyf'te yemiş verecek

06.01.2022 10:10
Aydın inciri Hasankeyf'te yemiş verecek

Aydın İncir Araştırma Enstitüsü ile Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan çalışmayla 185 adet incir fidanı Hasankeyf'te toprakla buluştu.

Aydın İncir Araştırma Enstitüsü ile Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan çalışmayla 185 adet incir fidanı Hasankeyf'te toprakla buluştu.

Aydın'ın dünyaca ünlü incirinin en çok tercih edilen türü olan sarılop inciri, Batman'da bulunan tarihi Hasankeyf ilçesinde toprakla buluştu. Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aydın İncir Araştırma Enstitüsü tarafından ortaklaşa yapılan çalışmada, 6 dekarlık alanda 6 çeşit incir için demonstrasyon uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Aydın'ın sarı lop inciri, Hasankeyf inciri, sarı zeybek, Bursa siyahı, Divrek kara ve beyaz orak incir olmak üzere toplam 185 adet incir fidanı Hasankeyf uygulama alanına dikildi. Uygulama noktasında konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin ise Hasankeyf incirinin lezzetli olduğunu ifade ederek Aydın incirinin dünyada söz sahibi olduğuna ve ciddi katma değer elde edildiğine vurgu yaptı. - AYDIN

Aydın inciri Hasankeyf'te yemiş verecek
Aydın inciri Hasankeyf'te yemiş verecek
Aydın inciri Hasankeyf'te yemiş verecek

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Hasankeyf, Araştırma, Batman, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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