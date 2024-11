Yerel

Aydın Kitap Fuarı kitapseverlerin buluşma noktası oldu

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği Aydın Kitap Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Fuar Aydın'da düzenlenen etkinliği her gün Aydın'ın dört bir noktasından ve çevre illerden gelen binlerce vatandaş ziyaret ediyor.

Kitapseverleri yazar, sanatçı ve bilim insanlarıyla buluşturan, imza günleri ve söyleşi etkinliklerinin düzenlendiği Aydın Kitap Fuarı'na birçok yayınevi de katılım sağlıyor. Fuarda kitapseverler, sevdikleri yazarların başka yerlerde bulamadıkları eserlerini inceleyip satın alabiliyor, yeni yazarlar ve eserleri inceleme şansı buluyor.

Aydın Kitap Fuarı'nın 3'üncü gününde sevilen yazar Şermin Yaşar katılımcıların kitaplarını imzaladı, söyleşi etkinliği ile Aydınlılarla buluştu. Vatandaşlar, 'Milli Mücadelede Aydın' eseriyle tanınan Dr. Günver Güneş'in söyleşisine yoğun ilgi gösterdi. Aydın Kitap Fuarı'nı ziyaret eden katılımcılar, etkinliğin ev sahipliğini yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Özlem başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum"

'Çanakkale-Aydın/Aydın-Çanakkale Büyük Vatan Savunmasında Çanakkale Savaşlarında Şehit Olan Aydınlılar' eserinin yazarı Abdulkadir Turhan, yazarlara verdiği destek nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Turhan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Özlem Hanım'ın hakkını ödeyemem, Aydın ödeyemez. Hemen kitabımızı görüp inceleyince bastı sağ olsun. Bu kitabımız içerisinde Çanakkale cephesinde savaşan Aydınlıları, Aydın il ve ilçelerini içeriyor. Üzerinde zaten yazıyor 'Aydın Büyükşehir Belediyesi yayınıdır' diye. Bundan dolayı kendisine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım" dedi.

"Yazarları burada görmeleri çocukların dünyasında çok şey değiştiriyor"

Bir öğretmen olarak çocukları ve öğrencileri ile birlikte Aydın Kitap Fuarı'na katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten eğitimci, "Öğrencilerim adına, çocuklarım adına inanılmaz mutluyum. İlk kez bu kadar büyük bir alanda bu kadar büyük bir organizasyon şeklinde yapılıyor. Kalabalığı görüyorsunuz, Aydın'ın ne kadar büyük bir ihtiyacı varmış. Okuryazar oranı olarak aslında çok yüksek bir iliz yani birçok gelen yazar bu kalabalığın İzmir'de dahi bulunmadığını söylüyor. Yıllardır hayalini kurdukları yazarları burada birebir görmeleri çocukların dünyasında çok şey değiştiriyor. Özlem Hanım başkanlığında emeği geçen tüm emekçilere, burada katkısı olan herkese gerek öğrencilerim, gerek çocuklarım adına yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkes Aydın Kitap Fuarı'na gelmeli"

Fuar katılımcılarından eğitim danışmanı Sevgin Can, Aydın Kitap Fuarı'na gelen ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Aydın Kitap Fuarı'nı heyecan ile bekliyorduk. Açılışını da heyecan ile bekledik. Açıldığı günden bu yana da buradayız, aynı heyecan ile her sabah geliyoruz. Çok değerli yazarlarımız var, çok değerli yayınevleri var, çok değerli kurumlar var. Herkesin buraya gelip vaktini ayırmaları gerektiğini düşünüyorum. Herkesi Fuar Aydın'a bekliyoruz" diye konuştu.