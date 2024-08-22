Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nden İlk Kadın Mezunlar

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Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 30. döneminde ilk kadın mezunlarını verdi. Aydın'da eğitimlerini tamamlayan 198 polis adayı yemin ederek mezun olurken, yeni mezunları tebrik eden Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Meslek hayatınız boyunca hukuka, adalete, insan haklarına ve ahlaka uygun hareket etmeniz gerektiğini de aklınızdan hiç çıkarmayınız" dedi.

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitimlerini tamamlayan ve mezun olan 30. dönem polis adayları için tören düzenlendi. Bando takımı merasimiyle başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İlk kez kadın mezunlarını veren Aydın POMEM'in dönem birincisi Burcu İpek, kısa bir konuşma yapmasının ardından yaş kütüğüne adının bulunduğu plaketi çaktı.

Törende polis adaylarına seslenen Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 30. dönem mezuniyet töreninde sizlerle birlikte olmaktan, mutluluğunuzu paylaşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemiz ve milletimizin huzurunu can ve mal güvenliğini zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük özveriyle yerine getiren emniyet mensuplarımız köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa etmektedirler. Bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içerisindeyiz. Toplumla sağlıklı ilişkiler kurabilen, özgürlük-güvenlik dengesini önemseyen polisler yetiştirmek başlıca görevimizdir. Cumhuriyetin temel niteliklerini ve milletimizin hassasiyetlerini önemseyen polisler bizim idealimizdir. Polis, devletimizin güçlü yüzü, vatandaşımızın güven kaynağı, suçluların korkulu rüyası, devletimizin çelik pençesidir. Sevgili öğrenciler, sizler emsalleriniz arasından seçilerek bu okula geldiniz ve bu okulda milletimizin huzur ve güvenliğini korumak amacına yönelik eğitim alarak, bugün mezun oldunuz. Amacınız aldığınız eğitimi kalıcı bir yaşama biçimine dönüştürmek olmalıdır. Eğitimin yaşam boyu süren bir süreç olduğunu da asla unutmayınız. 15 Temmuz hain darbe girişiminden de ders alarak meslek hayatınız boyunca hukuka, adalete, insan haklarına ve ahlaka uygun hareket etmeniz gerektiğini de aklınızdan hiç çıkarmayınız. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yöneticilerimizin ve öğretim elemanlarımızın eğitim faaliyetlerine gerekli önemi vereceklerine, öğrencilerimizin eğitim kalitesini daha ileri seviyeye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Eğitimini tamamlayıp mezun olan 198 arkadaşımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

"Sevinç ve hüznü bir arada yaşıyoruz"

Polis adaylarının ailelerinin de heyecanla takip ettiği törende kısa bir konuşma yapan dönem birincisi Burcu İpek, "Eğitim gördüğümüz ilim ve irfan yuvası okulumuzdan mezun olmanın sevinç ve hüznünü bir arada yaşıyoruz. Bizler bu kutsal yuvada almış olduğumuz eğitimle insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, halkla iyi ilişkiler kurabilen, yüreği sevgi dolu genç polisler olarak edeceğimiz yemine bağlı kalıp, vatanımızın her karış toprağında devletimize ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız" dedi.

"Amacınız Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet olsun"

30. dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Aydın POMEM Müdür Vekili Tufan Akkın, "Kıymetli gençler, bugün sizleri bu ocaktan mezun ederek mazisi şeref ve şanla dolu Türk Polis Teşkilatı'na dahil etmenin gururunu yaşıyoruz. Burada aldığınız eğitim, bilgi ve beceriler hayatınız boyunca size yardımcı olacaktır. Ancak burada öğrendiklerinizle yetinmeyin. Her gün gelişen teknolojiye ve yenilenen gelişmelere ayak uydurun. Meslek hayatınızı daima kendinizi geliştirerek sürdürün. Ulu önder Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı birer nefer olarak yolunuz ve amacınız sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, kutsal değerlerine ve ona sadakatle bağlı cefakar halkına hizmet olsun. Genç silah arkadaşlarım yeni görevlerinizde üstün başarılar diliyorum" dedi.

Tören sonunda 198 öğrenci yemin ederek mesleğe başladı. Yeminin ardından keplerini havaya fırlatan polis memurları aileleriyle buluştu.

Aydın POMEM'de düzenlenen törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin ile protokol üyeleri ve polis adaylarının aileleri katıldı. - AYDIN