Aydın Sanayi Odası Üye Sayısını Artırıyor

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Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş odanın üye sayısının her geçen yıl arttığını ifade ederek 2024 yılı üye hedeflerinin bin 150 üye olduğunu belirtti.

Aydın Sanayi Odası Yönetimi düzenlediği basın toplantısı ile faaliyetleri hakkında kamuoyu bilgilendirmesi yaptı. Ata Mahallesi'nde yer alan hizmet binasında düzenlenen toplantıda konuşan AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, AYSO'nun 2008 yılında 510 sanayici üye ile faaliyetlerine başladığını belirterek, "Odamızda 15 meslek komitesi bulunmaktadır. 9 yönetim kurulu üyemiz, 31 meclis üyemiz, 77 meslek komitesi üyemiz 4 yılda bir seçilmektedir. Odamız 12 sanayi odasından biridir ve 11 personel ile sanayicilerimize hizmet vermektedir. En önemli hedefimiz her yıl en az 100 yeni üye kaydederek büyümektir. Son seçimlerimizin yapıldığı Kasım 2022'de faal üye sayımız 814'tü. Aydın sınırlarında yer alan ve 17 ilçeye hizmet veren odamız Mayıs 2024 sonu itibari ile bin 89 faal üyeye ulaşmış bulunmaktadır. Geçen 19 ayda 275 yeni üye kaydı yaparak üye sayımızı yüzde 34 arttırdık. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 56 yeni üye kaydı yapılırken, yıl sonu hedefimiz ise bin 150 faal üyeye ulaşmaktır" dedi.

Üye sayılarını ilçelere göre dağılımlarını da açıklayan Maraş, en fazla üyenin 361 sayısı ile Efeler'de bulunduğunu belirtti. Maraş, yeni üye kayıtları için teşvik çalışmaları yaptıklarını belirtirken AYSO'nun Efeler'de 361, Nazilli'de 158, Söke'de 131, Germencik'te 94, Çine'de 68, Bozdoğan'da 53, Kuşadası'nda 33, Kuyucak'ta 29, Köşk'te 29, Koçarlı'da 28, Sultanhisar'da 22, İncirliova'da 20, Karacasu'da 20, Didim'de 18, Buharkent'de 15, Karpuzlu'da 7 ve Yenipazar'da da 3 üyesinin bulunduğunu belirtti.

Meslek komitelerine göre en fazla üye sayısının 194 ile elektrik, elektronik ve makine sanayinde olduğunu sözlerine ekleyen Maraş, ikinci sırada 117 üye ile maden ve mermer sanayi, üçüncü sırada ise 92'şer üyenin bulunduğu bitkisel ve hayvansal yağlar ile meyve işleme ve paketleme sanayinin yer aldığını belirtti. - AYDIN