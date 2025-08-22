Aydın, Spor Kenti Olma Yolunda Hızla İlerliyor - Son Dakika
Aydın, Spor Kenti Olma Yolunda Hızla İlerliyor

22.08.2025 13:07  Güncelleme: 13:11
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da tamamlanan 23 spor tesisinin açılışında Aydın'ın spor kenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Aydın'da yapılan yatırımlar ve gençlik merkezlerinin önemine dikkat çekti.

Aydın'da tamamlanan spor yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirmek üzere Aydın'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Aydın İl Başkanlığı ziyaretinde Türkiye'de spor tesisleri devrimi yaşandığına dikkat çekerek "Aydın, yapılan tesislerle beraber spor kenti olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

Aydın'da tamamlanan 23 tesisin toplu açılışını gerçekleştirmek için Aydın'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Aydın Valiliği'nin ardından ikinci adresi AK Parti Aydın İl Başkanlığı oldu. Burada partililer ile bir araya gelen Bakan Bak, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem; "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanlarımız istifa ederek AK Parti'ye geçtiler. Aydın bundan sonra hem yerel hem de hükümet açısından bir ivme kazandı. Bu güç birlikteliğinde Aydın'a hizmet noktasında çok büyük bir beklenti var. Bu anlamlı günlerde ilk teşrif eden bakanımız siz oldunuz. Sizin zaten Aydın'a çok farklı baktığınızı Aydınlılar da biz de biliyoruz. Zaten yatırımlar sürüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün açılışını yapacağımız yurt projemiz de öğrencilerimiz için de çok kıymetli. Aydınımızın 17 ilçesinde gençlik merkezleri, spor tesisleri, yüzme havuzlarıyla yurtlarımızla Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ımız imzasını her yerde atmış vaziyette" dedi.

Toplantıda söz alana AK Parti Aydın Milletvekilleri de Bakan Bak'a destekeri için teşekkür ederek Aydınlıların taleplerini hiç bir zaman karşılıksız bırakmadıklarını ifade etti.

"Aydın spor kenti olma yolunda hızla ilerliyor"

Türkiye Buluşmaları kapsamında partililere seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; "Hep birlikte 'Güçlü Türkiye' için Türkiye Buluşmalarına hoş geldiniz. Aydın'da güzel bir ivme ve heyecan var. Geçen haftaki katılımlarla beraber gerçekten Aydın'dan bir heyecan ile yolumuza devam ediyoruz. AK Parti belediyeciliği, eser siyaseti ile devam etmektedir. AK Partili belediyelerimiz ile bir bütün olduk. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün teşkilatımız sahada. Teşkilat başkanlığımızın başlattığı yoğun bir çalışma var. Her zaman sahada olacağız ve herkesi ziyaret edeceğiz. Yani AK Parti şu anda sahada. Millete hizmet yolunda durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Aydın'da bu heyecan çok daha güzel devam edecek. Bakanlık olarak gerçekten güçlü yatırımlar yaptık. Vekillerimiz iletti, bizler de bunları gerçekleştirmek için yola çıktık. Aydın, yapılan tesislerle beraber spor kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Gençlerin çok ilgisi var tesislere. Bugün hep beraber gençlik merkezleri, havuzlar olmak üzere 23 eseri açacağız. Yeni öğrenci yurdumuza da Söke'de başladık. Bakanlık olarak biz üniversiteyi kazanan gençlerin barınma sürecini yürütüyoruz. 600 bin gencimize burs 900 bin gencimize kredi veriyoruz. Gençlerimizin eğitim hayatında barınma, burs ihtiyacını karşılıyoruz. Türkiye spor tesisleri devrimi yaşamaktadır. Her il de spor tesisleri, yüzme havuzları yapılmakta. Bu zamana kadar 12 milyon gencimize yüzme öğrettik. Şansımız şu ki, cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi. Ayrıca dene-yap atölyelerimizle milli teknoloji hamlesini gençlerimize aşılıyoruz. Yapay zekayı kullanan gençlerimizi yetiştirmeliyiz. İşte Aydın'da da birlik beraberlik heyecan, coşku var. Durmak yok yola devam" dedi.

Konuşmaların ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Bakan Bak, partililer ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Osman Aşkın Bak, Gençlik, Spor, Son Dakika

12:19
